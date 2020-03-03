В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще три встречи. Вашингтон Кэпиталз в гостях обыграл Миннесоту Уайльд 4:3. Две шайбы в матче забросил Александр Овечкин.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще три встречи. "Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.В первом периоде Александр забросил первую и третью шайбы столичной команды. Первую шайбу Александр забросил, реализовав численное преимущество, а во втором случае ему ассистировали Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук, набравший свое первое очков в составе "Кэпиталз". Овечкин и Кузнецов помогли Тому Уилсону забросить четвертую шайбу. На счету Овечкина 45 голов, и он вышел на второе место в турнире лучших снайперов. У Давида Пастрняка из "Бостон Брюинз" 47 заброшенных шайб."Коламбус Блю Джекетс, уступая "Ванкувер Кэнакс" 1:3, сумел выиграть с результатом 5:3. В составе победителей голевой передачей отметился Владислав Гавриков. "Нью-Джерси Дэвилз" в гостях был сильнее "Анахайм Дакс" 3:0. Нападающий "дьяволов" Никита Гусев результативных действий не совершил.