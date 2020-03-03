На северо-западе Москвы пассажирский микроавтобус врезался в фонарный столб. Авария произошла днем 3 марта на улице Генерала Белобородова. По предварительным данным, семь человек, включая ..

На северо-западе Москвы пассажирский микроавтобус врезался в фонарный столб. Авария произошла днем 3 марта на улице Генерала Белобородова.По предварительным данным, семь человек, включая одного ребенка, получили травмы. Одного из пострадавших доставили в больницу на санитарном вертолете.На месте происшествия работают медики и правоохранители. Причины и обстоятельства аварии выясняются, сообщает "" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы.