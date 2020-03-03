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<a href="https://33live.ru/novosti/03-03-2020-est-risk-v-moskovskom-obshhezhitii-mediki-proveryayut-kitajcev-na-koronavirus.html" target="_blank">Есть риск: в московском общежитии медики проверяют китайцев на коронавирус</a> - В общежитие Института имени Гнесиных в Москве нагрянули врачи. Девять граждан Китая проверяют на коронавирус. Если у студентов выявят симптомы инфекции, их сразу возьмут под наблюдение. На ..