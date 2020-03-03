Евросоюз обещал помочь Греции бороться с миграционным кризисом. Ранее в Анкаре заявили, что больше не будут сдерживать мигрантов, а потому миллион человек может ринуться через границы в Европу.

Евросоюз обещал помочь Греции бороться с миграционным кризисом. Ранее в Анкаре заявили, что больше не будут сдерживать мигрантов, а потому миллион человек может ринуться через границы в Европу.Новый кризис 4 марта обсудят главы МВД стран Евросоюза, а 6 марта — главы внешнеполитических ведомств, сообщает телеканал "Россия 24".Власти Австрии намерены отправить в Грецию спецотряды, чтобы сдержать поток мигрантов. А канцлер Германии Ангела Меркель заявила: Эрдогану не стоит давить на Европу таким способом.В Мюнхене, где было много нападений мигрантов, решили компенсировать женщинам часть стоимости поездок на такси в ночное время ради их безопасности. На каждую поездку можно получить от городских властей ваучер на 5 евро. Использовать его можно только для возвращения домой.