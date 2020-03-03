На земле останется половина флота авиаперевозчика. В компании ссылаются на резкое падение спроса на фоне эпидемии коронавируса.

120 самолетов Cathay Pacific Group, то есть половина флота авиаперевозчика, остаются на земле. Флагманская авиакомпания Гонконга отменяет в марте ¾ своих еженедельных рейсов, сообщает SCMP.При этом как сообщили источники издания, количество отмененных рейсов может возрасти. В самой авиакомпании заявили, что перевозчик постоянно мониторит ситуацию, чтобы соотносить спрос на перевозки и количество рейсов. При этом данные по количеству оставшихся в ждущем режиме лайнеров компания не подтвердила.Между тем, неделей ранее Cathay Pacific сообщила о том, что 25 тыс. сотрудников группы, то есть, порядка 75% штата, уходят в неоплачиваемый отпуск. По оценке South China Morning Post, расписание полетов перевозчика на март сократилось на аналогичные 75%. Изначально на первый месяц весны было запланировано 1470 рейсов в неделю для Cathay Pacific и Cathay Dragon. У текущему моменту 1120 из них отменены.Для сравнения, во время эпидемии SARS 2003 года Cathay сократила график пассажирских перевозок на 45%: из 80 самолетов авиакомпании перестали летать 22.Впрочем, Cathay Pacific — далеко не единственная авиакомпания за пределами материкового Китая, несущего рекордные потери. Ранее свой прогноз по прибыли и перевозкам пересмотрел американский гигант American Airlines. За 5 дней акции компании подешевели на 21,6%. IAG, материнская компания British Airways, потеряла уже 17% капитализации.“Вспышка эпидемии — это тот тип макроэффекта, который авиакомпании не могут предсказать, а значит и спланировать свои действия”, — поясняет аналитик Bocom International Люя Ю, напомнив о том, что во время беспорядков в Гонконге Cathay Pacific пыталась сократить потери за счет транзитных перевозок, — “Во время эпидемии все рушится, потому что какими бы ни были цены, люди просто не хотят летать”.21 февраля объединение авиакомпаний IATA заявило, что авиакомпании по всему миру потеряют в общей сложности $29,3 млрд. Однако прогноз не окончательный: потери могут вырасти, учитывая распространение вируса по все большему числу стран.