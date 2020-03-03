Игровой день в Национальной хоккейной лиги продолжился матчем в Майами, где Флорида Пантерз принимала Калгари Флеймз. Гости одержали победу с результатом 3:0.

Игровой день в Национальной хоккейной лиги продолжился матчем в Майами, где "Флорида Пантерз" принимала "Калгари Флеймз". Гости одержали победу с результатом 3:0."Пантеры", в воротах которых на этот раз не оказалось Сергея Бобровского, пропустили по шайбе в каждом из периодов. Это поражение стало для "Флориды" третьим к ряду. Шансы клуба продолжить борьбу за Кубок Стэнли заметно уменьшились. У "Пантерз" 73 очка и 11 место в Восточной конференции.Евгений Дадонов сыграл в составе проигравших 20 минут 45 секунд. За это время нападающий совершил один неточный бросок.