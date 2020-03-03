Популярного блогера Андрея Петрова выселяют из съемной квартиры. Хозяйка жилья решила выставить молодого человека после его конфликта с соседями. Как сообщает телеграм-канала Mash, ..

Популярного блогера Андрея Петрова выселяют из съемной квартиры. Хозяйка жилья решила выставить молодого человека после его конфликта с соседями.Как сообщает телеграм-канала Mash, правоохранители узнали, что у Петрова нет регистрации, и выписали владелице квартиры штраф. После случившегося женщина решила расторгнуть договор аренды.Напомним, 1 марта Петрова избили в подъезде его дома. На молодого человека напал сосед – журналист "Учительской газеты" Арслан Хасавов. Мужчине не понравилась громкая музыка, доносившаяся из квартиры блогера.