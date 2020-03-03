Соответствующий указ на днях подписал губернатор региона Владимир Сипягин

Более 2 миллионов рублей были выделены из бюджета Владимирской области в бюджеты 14 муниципалитетов, добровольно собравших такую же сумму. Соответствующий указ на днях подписал губернатор региона Владимир Сипягин.Государственная поддержка оказывается по программе самообложения селян и составляет 50% затрат на благоустройство.Таким образом, деньги направлены следующим населённые пункты:– городу Александрову – 581,5 тыс. рублей – на благоустройство городского кладбища;– Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района – 415 тыс. рублей – на озеленение, благоустройство малых архитектурных форм и мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Слукино, благоустройство пруда в деревне Морозовка, мощение проезжей части в деревне Семёновка;– Демидовскому сельскому поселению Гусь-Хрустального района – 50 тыс. рублей – на создание зелёных насаждений и малых архитектурных форм в деревне Тальново;– Ковровскому району – 15,7 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации для газификации посёлка Нерехта;– Ивановскому сельскому поселению Ковровского района – 85 тыс. рублей – на благоустройство обелиска в селе Смолино;– городу Кольчугино – 198,5 тыс. рублей – на реконструкцию памятника павшим воинам в деревне Литвиново и благоустройство детской площадки в деревне Гольяж;– Флорищинскому сельскому поселению Кольчугинского района – 60 тыс. рублей – на мощение проезжей части в деревне Левашово;– Меленковскому району – 89,7 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации для газификации деревень Кесово и Максимовка;– Денятинскому сельскому поселению Меленковского района – 54,95 тыс. рублей – на строительство детской площадки в селе Денятино;– Ляховскому сельскому поселению Меленковского района – 110 тыс. рублей – на строительство мемориального комплекса;– Асерховскому сельскому поселению Собинского района – 20,66 тыс. рублей – на уличное освещение в деревне Вал и мощение проезжей части в деревне Зубово;– Березниковскому сельскому поселению Собинского района – 77 тыс. рублей – на благоустройство водоёма в деревне Малахово;– Воршинскому сельскому поселению Собинского района – 250 тыс. рублей – на ремонт памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Бабаево;– Вяткинскому сельскому поселению Судогодского района – 50 тыс. рублей – на строительство детской спортивной площадки в деревне Бараки.