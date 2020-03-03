Правительство Греции категорически опровергло заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о якобы убийстве греческими военными двух мигрантов на греко-турецкой границе.

Правительство Греции категорически опровергло заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о якобы убийстве греческими военными двух мигрантов на греко-турецкой границе.Ситуация там по-прежнему остается напряженной. С турецкой стороны перехода ждут 13 тысяч беженцев. Однако данные разнятся. Так, например, греки утверждают, что пресекли около 15 тысяч попыток нелегального пересечения границы, турки же говорят о более чем 100 тысячах беженцев, которые уже находятся в Греции.Миграционный кризис разгорелся после того, как президент Турции Эрдоган объявил об открытии границ с Евросоюзом после обострения в сирийском Идлибе, напоминает телеканал "Россия 24".