03.03.2020

2020-03-03 21:10:03

Григорий Аникеев запустил во Владимирской области третий Передвижной центр здоровья

Проект «Передвижные центры здоровья» с 2015 года реализует во Владимирской области депутат Государственной Думы, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. Каких результатов удалось добиться, и каким образом проект расширит свои возможности.

Ежедневно более 200 жителей области получают бесплатные медицинские услуги в передвижных центрах здоровья. В комплексах установлены современные УЗИ-аппараты, оборудованы кабинеты для приема узких специалистов. Каждый желающий имеет возможность прийти на прием к врачу и получить необходимую бесплатную консультацию в своем населенном пункте, рядом с домом.

Григорий Аникеев, депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной организации «Милосердие и порядок»: «Мы начали проект с 2015 года, им занимаемся пять лет. Сейчас открываем очередной передвижной центр. Вы видите, сделан на базе большой сцепки - три кабинета. Я сейчас заходил к врачам, все довольны оборудованием центра. Это новый уровень, новый уровень развития нашего проекта. Почти 200 тысяч человек мы обследовали. Это принципиально важно. И, самое главное, мы предупредили многие случаи нехорошие и спасли жизни».

Проект доказал свою востребованность и эффективность. В адрес депутата Государственной Думы, председателя общественной организации «Милосердие и порядок» Григория Аникеева поступают многочисленные обращения от жителей области с просьбой о расширении проекта. Именно поэтому депутат принял решение о приобретении нового третьего медицинского комплекса. Новый передвижной центр здоровья начал свою работу в день рождения Григория Викторовича – 28 февраля.

Григорий Аникеев, депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной организации «Милосердие и порядок»: “Когда мы открываем такие центры, я считаю, это дает какое-то ощущение внутреннее, если хотите, полета - теплоты на душе, радости какой-то определенной. Потому что ты понимаешь, что ты можешь сделать со своим коллективом, опять же, ты это делаешь, получаешь реакцию, обратную связь позитивную. Знаете, это такая возможность, чтобы тебе же твой день рождения запомнился».

Юрий Чайковский, председатель общественной организации "Союз Чернобыль": «Мы участвовали и с благодарностью принимали эту помощь еще до этого прекрасного автомобиля. И с удовольствием мои коллеги-чернобыльцы говорили, что не надо нервничать, не надо где-то стоять в очередях. А здесь спокойно пришли, обследовались и это очень важно. Я горжусь таким земляком, как Григорий Викторович Аникеев».

Запись на прием в «Передвижные центры здоровья» открыта с 13 числа каждого месяца. Узнать график работы можно по телефону бесплатной горячей линии 8-800-2345-003 ежедневно по будням с 9 до 18 часов, на сайте и в социальных сетях общественной организации «Милосердие и порядок»

Анастасия Сахарова. Александр Чернышев

«Вести-Владимир»

