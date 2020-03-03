03.03.2020

2020-03-03 11:15:02

Известный блогер Андрей Трофимов встретился с александровскими активистами

Забастовка возле Александровской свалки. Жители вторую неделю блокируют въезд . Живут в палатках. А горячую еду им привозят другие активисты. С жителями встретился известный блогер Андрей Трофимов, журналист, основатель независимого интернет-издания. И снял видеоролик о том, что происходит в «лагере» защитников города от свалки.



Это противостояние объединило людей разных профессий, и мужчин, и женщин. По словам жителей, 21 февраля появилась первая машина. В этот день у свалки в Машково жители видели 4-5 мусоровозов с московскими номерами, под завязку набитые отходам. Из-за блока мусоровозы пришлось развернуть. Но это происходит только пока жители блокируют въезд. В день на свалку может заехать до ста мусорных грузовиков, рассказывают александровцы. В начале зимы на главной площади Александрова прошел митинг - активистам удалось собрать около шести тысяч человек. Но тогда отстоять свои права не удалось. «Нет московскому мусору» , прекратить незаконный ввоз отходов из других регионов - требования жителей не меняются. Сегодня в Машково ежедневно дежурят активисты, среди них - и женщины, и ветеран войны. И, по их словам, они готовы стоять до конца - пока власти не выполнят их требования.



- У нас здесь, кстати, сухой закон. Никто не пьет. Все, кто выпивает, мы отправляем домой. Протрезвеет - пожалуйста. Кстати,, все эти продукты, что тут есть - с вчерашнего дня, нам привозят люди нашего города. Безвозмездно, просто так привозят., нас поддерживают.

-Да, помогаем защитникам нашего города. Потому что вонь, вообще. По всему городу причем, в любой части его И это еще зима!

Напомним, прокуратура Александрова потребовала остановить ввоз московского мусора, так как территориальной схемой прием отходов из других регионов не предусмотрен. Руководство "Экоресурса" посчитало, что решение нарушает конституцию и подало жалобу в областной суд. Первое заседание состоится уже завтра.