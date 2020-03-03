Рамзан Кадыров назвал сделку века, предложенную Трампом в качестве способа урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, преступлением против всего мусульманского мира, грубо нарушающим нормы международного права.

Рамзан Кадыров назвал "сделку века", предложенную Трампом в качестве способа урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, "преступлением против всего мусульманского мира", грубо нарушающим нормы международного права.Глава Чечни сделал свое заявление во время встречи с Махмудом Аль-Хабашем, советником президента Палестины, прибывшем в Грозный с визитом. Также во время переговоров стороны обсудили экономическое сотрудничество, развитие культурных и духовных связей. Кроме того, Палестина и Чечня планируют подписать соглашение о религиозном туризме. Паломники из Чечни смогут посещать палестинские святыни на регулярной основе.Кадыров и Аль-Хабаш сошлись во мнении, что действия Запада способствуют разрастанию конфликтов в мусульманских странах. Отсутствие единства народов и лидеров этих стран – благоприятная почва для эскалации ближневосточного кризиса, сообщает РИА Новости.Трамп предложил свою "сделку века" в конце января 2020 года. Согласно его плану, Иерусалим признается единой и неделимой столицей Израиля. Израиль сможет аннексировать территории Палестины на Западном берегу Иордана и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину. Кроме того, в плане прописано создание демилитаризованного палестинского государства. Такое государство не сможет контролировать свои границы и воздушное пространство, а его столицей станет деревня Абу Дис в пригороде Иерусалима.Палестина и Лига арабских государств отвергли предложение Трампа как не соответствующее резолюциям ООН. Волнения в Палестине после озвучивания американским президентом "сделки века" стали почти ежедневными.