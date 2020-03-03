Агентство лесного хозяйства предупредило об угрозе, приближающейся со стороны Индии, Пакистана и Восточной Африки.

Испытания, свалившиеся на Китай все больше напоминают библейский сценарий с казнями египетскими: страна столкнулась и с нашествием “армейских червей”, и со вспышкой АЧС, вдвое сократившей поголовье свиней в стране и приведшей к острому дефициту свинины. Сейчас в стране бушует коронавирус. Эпидемия, уже вырвавшаяся за пределы Поднебесной и шагающая по миру, правда, как отмечают местные СМИ, вроде бы идет на спад. По крайней мере количество новых заболевших сокращается, да и летальных исходов по итогам каждых суток, по официальным данным, все меньше. Но, как сообщает South China Morning Post, на подходе новая напасть: на китайские поля могут нагрянуть полчища саранчи.По информации государственного агентства лесного хозяйства стаи прожорливых насекомых уже прошлись по Восточной Африке, Пакистану и Индии. Ранее китайские власти заявили, что угроза для КНР невелика. Однако, по информации издания, в середине февраля Минсельхоз принял решение о постоянном мониторинге перемещений саранчи и подготовке к принятию экстренных мер.При этом как сообщила на своем сайте 2 марта Национальная администрация лесного хозяйства и пастбищных угодий, указания указаниями, а вот с реальными действиями могут возникнуть сложности.“Эксперты считают, что риск попадания роев в страну и возникновения катастрофы относительно низок. Тем не менее, стоит отметить, что процессу отслеживания саранчи будет препятствовать отсутствие методов мониторинга и недостаточного знания схем миграции в случае вторжения насекомых”, — говорится в сообщении администрации.Для сельского хозяйства КНР 2019 год выдался тяжелым: миллионы гектаров сельхозугодий пострадали от “армейских червей” — гусеницы американского мотылька пожирали урожай кукурузы. Эпидемия африканской чумы свиней сократила поголовье в стране вдвое, до 440 млн особей. В стране начался дефицит свинины: правительство стало распродавать стратегические запасы мяса, открыло новые каналы импорта. Однако сдержать рост цен не удалось, а подорожавшее самое популярное в Китае мясо разогнало инфляцию в стране.Сейчас, как писал наш портал ранее, китайские фермеры уже столкнулись с новыми сложностями. Эпидемия коронавируса подорвала транспортное сообщение, а также оставила многие хозяйства, привлекавшие мигрантов из малообеспеченных регионов, без рабочих рук: карантин заставил многих остаться дома после празднования Лунного нового года.По данным немецкой компании по статистике рынка и потребительских данных Statista, в 2018 году сельское хозяйство обеспечило около 7,2% от общего ВВП Китая. Нашествие саранчи, как отмечает SCMP, может затормозить и без того пораженную многими проблемами экономику Китая.