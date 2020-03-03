Еще в нескольких странах зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом. Список пополнили Латвия, Сенегал, Саудовская Аравия, Тунис, Иордания, Португалия и Марокко.

Еще в нескольких странах зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом. Список пополнили Латвия, Сенегал, Саудовская Аравия, Тунис, Иордания, Португалия и Марокко. Теперь, по заявлению марокканских властей, в королевстве отменят все крупные мероприятия, в частности, 15 международную сельскохозяйственную выставку SIAM, запланированную на апрель. США рассматривают введение дополнительных ограничений на въезд в страну, а параллельно занимаются разработкой спасительной вакцины.Ухудшается ситуация в Южной Корее. Там заразились уже почти 5 тысяч, а погибли по меньшей мере 28 человек. Почти 40 тысяч пациентов еще ждут результатов анализов на коронавирус. Власти страны подняли уровень эпидемиологической угрозы до наивысшего. Начало учебного года отложили до конца марта.Стремительно распространяется вирус и по Европе. Опасения по этому поводу уже высказали власти Великобритании, где ждут резкого увеличения числа заболевших. Компания British Airways отменила сотни рейсов в страны Евросоюза и в США. Тревожная ситуация — в Италии. Там заразившихся уже более 2 тысяч человек. И все больше государств заявляют, что их граждане привозят с собой инфекцию именно по возвращении из Италии. Больше сотни заболевших — в Германии, Испании, Франции. Добрался коронавирус и до Чехии. Там сообщили уже о четырех случаях заражения.За прошедшие сутки в мире подтвердили более 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, 80 человек погибли, сообщает телеканал "Россия 24". Как и прежде, активнее всего болезнь — в Китае. За КНР следуют другие государства Восточной Азии. В Республике Корея за сутки число заразившихся увеличилось на четверть и превысило 4 тысячи человек. В Европе по распространению болезни впереди — Италия, Германия и Франция. В США количество инфицированных COVID-19 достигло отметки в 100 человек. Число стран, которых коснулся коронавирус, со вчерашнего дня увеличилось на девять. Всего число заразившихся в мире перевалило за 90 тысяч. Общее число погибших от вспышки коронавируса превысило 3 тысячи человек.