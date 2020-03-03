В Мадриде, на стадионе Сантьяго Бернабеу проходит центральный матч 26 тура испанской Примеры между Реалом и Барселоной. На матче присутствует футболист Ювентуса Криштиану Роналду, отыгравший десять лет в составе Реала.

В Мадриде, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" проходит центральный матч 26 тура испанской Примеры между "Реалом" и "Барселоной". На матче присутствует футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду, отыгравший десять лет в составе "Реала".Матч Серии А "Ювентус" – "Интер" перенесен из-за вспышки эпидемии коронавируса, и Криштиану Роналду воспользовался паузой. Португалец прибыл в Мадрид поддержать свою бывшую команду. При этом Криштиану расположился отдельно от руководства мадридского клуба.Первый тайм завершился вничью 0:0. Встреча проходит с некоторым преимуществом "Барселоны".