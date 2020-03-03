Программа сельской ипотеки позволит приобретать жилье на льготных условиях не только на юге, но и в других регионах.

Расширить горизонты позволит программа сельской ипотеки, которую, как сообщают “Известия” со ссылкой на Минсельхоз России, планируют запустить в марте 2020 года. Это — одна из составляющих государственной программы “Комплексное развитие сельских территорий”, принятой в мае 2019 года. Ее основная цель — сохранение доли сельского населения на уровне не менее 25,3% от общей численности, в том числе за счет улучшения жилищных условий и создания инфраструктуры. Всего же к 2025 году в рамках госпрограммы планируется улучшить жилищные условия 200 тысяч семей по всей России.По информации издания, до 23 февраля Минсельхоз принимал документы от кредитных организаций, желающих принять участие в программе. В нее включились практически все субъекты страны, от них получено более 17 тысяч заявок. Предполагается, что участие в программе смогут принимать сельские территории и поселки городского типа, а также рабочие поселки, которые не входят в состав городских округов. Кроме того, “сельская ипотека” будет доступна и в малых городах с населением менее 30 тыс. человек. Исключение составляют муниципальные образования Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга. Окончательное же решение о том, какие поселения попадут в программу, принимается на уровне регионов.В Краснодарском крае региональный Минсельхоз уже утвердил соответствующий перечень территорий, сообщает газета. Известны и банки-участники: Россельхозбанк и Сбербанк. Как сообщили изданию в администрации Сочи, Россельхозбанк уже активно включился в программу. Ставка по “сельской ипотеке” от этой кредитной организации составляет 2,7%. Сбербанк планирует начать работать по этой программе в III квартале текущего года.Купить недвижимость по льготной ставке в Краснодарском крае можно будет в 1687 населенных пунктах. В том числе: у самого моря. Так в перечень вошли станица Анапская, которая входит в состав городского округа Анапа, курорт Архипо-Осиповка, село Высокое в пригороде Адлера, село Галицыно недалеко от Красной Поляны, село Лермонтово у Джубги. Кроме того, можно будет обзавестись недвижимостью в Абрау-Дюрсо.Обзавестись курортной недвижимостью смогут практически все желающие, независимо от места жительства. Хотя, конечно, есть и ограничения: получить льготу можно только 1 раз, а продать удачно приобретенное имущество разрешается только через 5 лет, даже если кредит был погашен раньше.Как сообщил изданию директор федеральной сети агентств недвижимости “Этажи” Ильдар Хусаинов, особое внимание покупателей и инвесторов привлекает юг России. По словам эксперта, заявки на покупку жилья там поступают практически из всех регионов.При этом выигрышный вариант — не только южный. Как отмечает доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова кандидат экономических наук Алексей Яшкин, воспользоваться сельской ипотеков в ряде случаев можно будет и в поселках, расположенных поблизости крупных городов, а то и в их черте.Причем речь идет, как отмечает Ильдар Хусаинов, не только о частных домах, но и квартирах в современных жилых комплексах. Например, в пригороде Санкт-Петербурга под параметры программы подходят как минимум 37 жилых комплексов: во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском и Ломоносовском районах. Эксперт отмечает, что интерес к ним как у самих петербуржцев, так и у тех, кто еще только планирует переезд в Северную столицу, вырос кратно.По мнению Алексея Яшкина, сельская ипотека открывает целый ряд новых возможностей: кто-то, например, будет строить на территориях спутников крупных городов дачи с круглогодичным проживанием. Кроме того, актуально будет строительство жилья с целью дальнейшего инвестирования. “С учетом того что цены на готовое жилье в настоящий момент невысоки, при низкой ипотечной ставке инвестирование на среднесрочный период может принести неплохой доход”, — пояснил газете эксперт.