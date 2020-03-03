Утром 3 марта на Петербургском шоссе случилось серьезное ДТП. Следовавший из Пушкино автомобиль Renault Duster наехал на бордюр и врезался в опору освещения. От сильного удара машину буквально ..

Утром 3 марта на Петербургском шоссе случилось серьезное ДТП. Следовавший из Пушкино автомобиль Renault Duster наехал на бордюр и врезался в опору освещения.От сильного удара машину буквально разорвало пополам. На место происшествия оперативно прибыли медики и правоохранители.В салоне Renault Duster находилась женщина. Она получила травмы средней степени тяжести. Другие подробности выясняются, сообщает .