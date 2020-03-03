Врачей из НИИ Склифосовского перевели на дежурства в аэропорт для диагностики пассажиров на коронавирус. Из-за этого в клинике пришлось закрыть несколько отделений. Несколько медиков, ..

Врачей из НИИ Склифосовского перевели на дежурства в аэропорт для диагностики пассажиров на коронавирус. Из-за этого в клинике пришлось закрыть несколько отделений.Несколько медиков, работающих в отделениях кардиологии и кардиохирургии, рассказали, что они должны будут встречать потенциально заболевших пассажиров, прибывших из Италии, осматривать и ставить на контроль, а при любых подозрительных симптомах направлять на госпитализацию. По словам врачей, пациентов из кардиоотделений НИИ переводят в другие клиники или выписывают из-за недостатка персонала. Сколько врачей будет задействовано в дежурствах в зоне прилета из потенциально опасных стран, медики уточнить не смогли, пишет телеграм-канал "Подъем".