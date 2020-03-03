Довольно продолжительное время коронавирус в России не был поводом для общественного беспокойства, однако первый случай заражения в Москве кардинально изменил ситуацию. Панические настроения стали проникать повсюду, и все больше людей начали задаваться вопросом, что делать при подозрении на коронавирус. Простую и понятную инструкцию читайте на Дни.ру.

Довольно продолжительное время коронавирус в России не был поводом для общественного беспокойства, однако первый случай заражения в Москве кардинально изменил ситуацию. Панические настроения стали проникать повсюду, и все больше людей начали задаваться вопросом, что делать при подозрении на коронавирус. Простую и понятную инструкцию читайте на "Дни.ру".Что делать при подозрении на коронавирусПоскольку болезнь передается воздушно-капельным путем, то при первых же подозрениях на заражения человеку следует самостоятельно предпринять меры по ограждению себя от окружающих. После этого необходимо вызвать специалиста на дом. Тот должен взять специальный анализ. До того, как станут известны его результаты, человеку следует стараться держаться от других на расстоянии по крайней мере одного метра.Узнать подробнее о порядке действий при подозрении на коронавирус, получить всю необходимую информацию и проконсультироваться со специалистом можно по телефону горячей линии Роспотребнадзора:8-800-555-49-43 (работает круглосуточно)Таким образом, краткий перечень действий при подозрении на коронавирус состоит всего из нескольких пунктов.Обеспечить карантин.Получить консультацию специалиста.Обратиться к врачам и сдать анализ.Ждать результатов.Соблюдать постельный режим.Пить как можно больше жидкости.Что нельзя при подозрении на коронавирусВ случае, если человек боится, что он уже был заражен, ему не следует лично идти в больницу. Такое поведение создаст риск для других посетителей. Нельзя и пренебрегать другими мерами предосторожности. В частности, следует на время воздержаться от походов в гости, поездок на общественном транспорте и других близких контактов с окружающими.Не стоит также заниматься самолечением. Тем более при подозрении на коронавирус категорически нельзя принимать антибиотики. Во-первых, против болезни такого типа они бессильны. Во-вторых, их прием может спровоцировать осложнения.Нельзя поддаваться паническим настроениям. Несмотря на то, что лекарств от коронавируса не существует, своевременное вмешательство специалистов способно избавить человека от осложнений, что сведет риск негативных последствий болезни практически к нулю.Симптомы коронавируса у человекаБольшинство симптомов коронавируса крайне похожи на признаки гриппа или ОРВИ. К ним относятся:повышенная утомляемость,кашель,боль в горле,высокая температура,проблемы с дыханием,потливость,заложенность носа.Существует и ряд признаков, которые также характерны для простуды, но встречаются не так часто. Речь идет о боли в мышцах, спазмах, диарее, болях в груди и даже о потере сознания и судорогах.Со всем вниманием к этим симптомам необходимо отнестись людям, которые недавно вернулись из регионов, подверженных распространению болезни, либо же тем, кто недавно контактировал с такими людьми. Впрочем, учитывая, что коронавирус в России уже официально зарегистрирован у нескольких человек, заболеть можно и не выезжая за границу. Вероятность этого не так и велика, однако пренебрегать мерами предосторожности не следует.Коронавирус в МосквеВ российской столице проживает около 10% от всего населения страны. К тому же город находится на пересечении крупных пассажирских и грузовых маршрутов из Азии в Европу и наоборот. При таких условиях появление коронавируса в Москве было вопросом времени.Первым пациентов с официально подтвержденным диагнозом оказался россиянин, вернувшийся с отдыха в Италии. Сообщается, что болезнь у него протекает в легкой форме и не вызывает опасений у специалистов. Теперь врачи проверяют всех, кто контактировал с пациентом.Коронавирус в РоссииДвое первых пациентов – граждане Китая – успели выздороветь. Еще три россиянина проходят лечение в Казани. Они были на круизном лайнере Diamond Princess. По решению японских властей пассажиров на две неделе запрели на судне, выпуская их в больницу только после подтверждения диагноза. В таких условиях болезнь стремительно распространилась по кораблю. Наконец россиян удалось эвакуировать домой.Во всех случаях российским специалистам удалось быстро взять болезнь под контроль. Доказали свою эффективность и карантинные меры, опробованные на эвакуированных из Китая россиянах.