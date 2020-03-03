Впервые эксперты Роскачества подвергли объективному и критическому испытанию товары из категории косметика. Проверке подвергся любимый прекрасной половиной человечества предмет - матовая губная помада. Какая торговая марка достойна присутствовать в женской косметичке? Зависит ли цена губной помады от качества? Какой из проверенных образцов является наиболее стойким?

Впервые эксперты Роскачества подвергли объективному и критическому испытанию товары из категории "косметика". Проверке подвергся любимый прекрасной половиной человечества предмет — матовая губная помада. Какая торговая марка достойна присутствовать в женской косметичке? Зависит ли цена губной помады от качества? Какой из проверенных образцов является наиболее стойким?Об исследованииЭксперты Роскачества проверили двадцать торговых марок, в числе которых российский, французский, бельгийский, британский, немецкий, итальянский, польский, американский, швейцарский, тайваньский производители. Стоимость образцов, принявших участие в исследовании, варьируется от 182 до 2737 рублей. Среди них как люксовые, так и недорогие стики из масс-маркета. Опережая итоговые результаты, можно смело сказать — высокая цена не гарантирует качество.Исследование прошло по 43 показателям качества и безопасности, в числе которых содержание в составе потенциально небезопасных веществ (свинец, кадмий, цинк, мышьяк, ртуть и прочие), санитарно-гигиенические показатели, микробиология, внешний вид, консистенция, цвет и запах, герметичность, стойкость и маркировка.Результаты исследованияНи одна из двадцати проверенных торговых марок не нарушила требования российского законодательства по части безопасности. В образцах не выявили летучих фенолов, нитрозаминов, бензойной кислоты, диоксида серы. Кроме того, не зафиксировано превышений по количеству мышьяка, ртути, свинца и цинка.Любительницы помад также могут быть спокойны — в исследованных марках нет повышенного общего количества микроорганизмов, бактерий, которые вызывают грибок, кишечной и синегнойной палочек, золотистого стафилококка, энтеробактерий.В настоящее время в помаде законодательно пока не нормируется наличие металлов. Между тем, в четырех торговых марках выявлен никель, в пяти — кадмий. Эксперты Роскачества отмечают, что негативно показали себя как отечественные, так и зарубежные бренды, как дешевые, так и дорогие марки.Из семнадцати образцов лишь три оказались не слишком стойкими. Кроме того, специалисты узнали, какая помада лучше подходит для морозов, а какая для прогулок под палящим солнцем.Согласно ТР ТС 009/2011, на упаковке помады должен быть размещен цветовой индикатор. В восьми случаях его не было вообще, в четырех оттенок изделия не совпадал с цветом индикатора (в их числе AVON, Clarins, Loreal и Maybelline New York).Эксперты пришли к выводу, что у шести торговых марок негерметичные упаковки. Это означает, что внутрь них могут попасть посторонние мелкие частицы.В ТОП-3 рейтинга Роскачества вошли следующие помады:1. Estee Lauder (Бельгия)2. MAC (Бельгия)3. ARDECO (Германия)С более подробными результатами исследования вы можете ознакомиться на сайте Роскачества.Ранее эксперты совместно с телеканалом "Россия 1" в проекте "Тест" провели исследование пельменей и подушек. Результаты оказались ужасающими — во всех проверенных полуфабрикатах специалисты обнаружили кишечную палочку.