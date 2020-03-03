В мэрии надеются, что люди станут реже перебегать дорогу в неположенном месте

3 марта во Владимире на улице Большой Нижегородской в районе Химзавода установили ограждение на пути с проезжей части к железнодорожной станции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Напомним, утром 2 марта там . Двое владимирцев перебегали дорогу в неположенном месте, видимо, торопясь на электричку, как их сбил водитель такси, не успевший затормозить из-за высокой скорости. Несколькими месяцами ранее в том же участке под колёса машины угодила пенсионерка. Она также скончалась до приезда «скорой» помощи.Во владимирской администрации надеются, что таким образом им удастся снизить аварийность на этом участке и заставить людей переходить дорогу в другом месте, тем более, что в нескольких десятках метров есть подземный переход.Пользователи соцсетей, однако, восприняли эту идею с долей скепсиса, мол, оградка ничем не поможет, а люди как перебегали дорогу, так и продолжат.