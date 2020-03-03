На трассе возле города Каменска-Уральского был совершен разбойный налет на автомобилиста. Под удар попал водитель хлебовоза марки Газель. По данным , мужчина вез выручку, собранную ..

На трассе возле города Каменска-Уральского был совершен разбойный налет на автомобилиста. Под удар попал водитель хлебовоза марки "Газель".По данным , мужчина вез выручку, собранную в нескольких деревенских торговых точках. "Налетчики были на двух машинах. В розыске ВАЗ 2109 черного цвета без номеров, на месте для госномера предположительно надпись "Башкирия". Вторая машина – Great Wall Hover черного цвета, номера вымазаны грязью", – цитируют информированного источника СМИ. Отмечается, что бандиты причинили водителю побои, похитили деньги и путевую документацию на товар.