03.03.2020

2020-03-03 14:40:03

На владимирской станции скорой помощи аудиторы нашли множество нарушений

Счетная палата Владимирской области завершила проверку деятельности Станции скорой медицинской помощи Владимира. В результате было выявлено множество нарушений.

Итоги проверки опубликованы на официальном сайте палаты.

Объем расходов учреждения за 2018 – 2019 годы составил 413,7 миллионов рублей, основную долю в структуре расходов (87,8%) составляли средства ОМС, средства областного бюджета составили 11,5%, собственные доходы – 0,7%. Проверка показала, что 86% расходов станции составляли средства на оплату труда.

Анализ финансового обеспечения оказания скорой медпомощи выявил недостатки планирования при распределении средств ОМС, которые могут свидетельствовать об отсутствии системного подхода.

Обеспеченность жителей скорой медицинской помощью не соответствовала нормативной как на стадии планирования, так и фактически.

Низкая укомплектованность кадрами станции скорой помощи приводит к несоблюдению нормативов по среднесуточному количеству бригад. Доля фактически занятых ставок по отношению к утвержденному штатному расписанию составляла в среднем 51%, что свидетельствует о «кадровом голоде» в учреждении.

Установлены недостатки и при при распределении стимулирующих выплат сотрудникам. В ходе проверки также установлены нарушения законодательства в сфере закупок.

По результатам проверки принято решение направить представление главному врачу Станция скорой медицинской помощи. Информация о результатах проверки направлена в Заксобрание и губернатору. Кроме этого, информация о фактах нарушений законодательства в сфере закупок направлена в прокуратуру.