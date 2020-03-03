Злоумышленник, находясь в гостях у своей знакомой, воспользовался удобным моментом и завладел ключами от автомобиля, которые висели на вешалке в прихожей...

Сотрудники полиции ОБ ДПС УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в угоне автомобиля.В полицию с заявлением обратился 48-летний гражданин. По его словам, с места парковки у одного из домов на бульваре Маршала Рокоссовского пропал принадлежащий ему автомобиль стоимостью около 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 23-летнего ранее судимого жителя столицы.Установлено, что злоумышленник, находясь в гостях у своей знакомой, воспользовался удобным моментом и завладел ключами от автомобиля, которые висели на вешалке в прихожей, после чего совершил незаконную поездку. Позже транспортное средство было обнаружено на Бойцовой улице. Автомобиль попал в ДТП, гражданин, находившийся за рулем, не предоставил документы на иномарку и был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Отделением дознания ОМВД России по району Богородское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73