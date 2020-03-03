В ходе личного досмотра подозреваемой было обнаружено и изъято 70 свертков с веществом неизвестного происхождения...
Сотрудники ОБ ДПС УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую в покушении на сбыт психотропного вещества – амфетамина.
На улице Яузская аллея сотрудники полиции для проверки документов остановили автомобиль. При виде полицейских пассажирка авто, находившаяся на заднем сиденье, стала заметно нервничать. Было принято решение провести личный досмотр 36-летней женщины, в результате которого полицейскими было обнаружено 13 свертков с веществом неизвестного происхождения. Кроме того, в ходе осмотра транспортного средства на заднем сиденье в рюкзаке, принадлежащем подозреваемой, было обнаружено и изъято 57 свертков. Согласно проведенному исследованию изъятое в своем составе содержит психотропное вещество – амфетамин, общей массой около 120 граммов. Установлено, что вещество предназначалось для дальнейшего сбыта.
Следственным отделом ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ВАО
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