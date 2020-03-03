В ходе личного досмотра подозреваемой было обнаружено и изъято 70 свертков с веществом неизвестного происхождения...

Сотрудники ОБ ДПС УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую в покушении на сбыт психотропного вещества – амфетамина.На улице Яузская аллея сотрудники полиции для проверки документов остановили автомобиль. При виде полицейских пассажирка авто, находившаяся на заднем сиденье, стала заметно нервничать. Было принято решение провести личный досмотр 36-летней женщины, в результате которого полицейскими было обнаружено 13 свертков с веществом неизвестного происхождения. Кроме того, в ходе осмотра транспортного средства на заднем сиденье в рюкзаке, принадлежащем подозреваемой, было обнаружено и изъято 57 свертков. Согласно проведенному исследованию изъятое в своем составе содержит психотропное вещество – амфетамин, общей массой около 120 граммов. Установлено, что вещество предназначалось для дальнейшего сбыта.Следственным отделом ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73