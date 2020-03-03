Четвертая по величине экономика Азии подвела итоги IV квартала 2019 года.

Четвертая по величине экономика Азии подвела итоги IV квартала 2019 года. Результат оказался лучше ожиданий: экономика Южной Кореи выросла за отчетный период на 1,3%, а не 1,2%, как ранее предполагал Банк Кореи.Основным драйвером роста стал потребительский сектор, на который приходится половина ВВП страны. Согласно пересмотренным местным регулятором данным, его рост за IV квартал 2019 года составил 0,9% против ожидаемых ранее 0,7%.Еще более активный рост продемонстрировали инвестиции: они прибавили не 1,5%, как сообщалось ранее, а 3,3%.По сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост ВВП в Южной Корее в IV квартале 2019 года составил 2,3%. Это лучше потенциальных показателей за январь: по итогам первого месяца этого года эксперты ожидают роста корейской экономики на 2,2%.Между тем, общий результат 2019 года оказался прежним: ВВП Южной Кореи вырос на 2%.