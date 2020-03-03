Миллионы американцев не получат медицинскую помощь в случае эпидемии. Им придется бороться с коронавирусом COVID-19 на рабочем месте.

Миллионы американцев не получат медицинскую помощь в случае эпидемии. Им придется бороться с коронавирусом COVID-19 на рабочем месте, пишет New York Times. Система страховок в США такая, что организовать полноценный карантин просто нельзя: слишком дорого.Четверть жителей Штатов не могут взять даже оплачиваемый больничный. Около 30 миллионов человек вообще не имеют медстраховки, передает телеканал "Россия 24".