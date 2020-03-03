Американские дочки металлургической компании обратились в суд по международной торговле США.

NLMK Pennsylvania и NLMK Indiana требуют признать неправомерным отказ американского Минторга отменить пошлины стальные полуфабрикаты.В 2017 году президент Дональд Трамп объявил крестовый поход против импортеров, подписав указ “Покупай американское, нанимай американцев”. Документ обязывает госструктуры увеличить закупки продукции местных предприятий. Под действие ограничений попали и полуфабрикаты, изготовленные не в США, в том числе и слябы (стальные полуфабрикаты). С марта 2018 года на импортируемую в США из Китая, России и Японии сталь действует пошлина в 25%, а на алюминий — 10%. НЛМК поставлял на свои американские заводы слябы, произведенные в Липецке. По оценке “Ведомостей” речь идет примерно о 1,5 млн тонн стальных полуфабрикатах. Эта продукция попала под ограничительные меры.Практически сразу после введения пошлин американский дивизион НЛМК обратился в американский Минторг с просьбой вывести слябы из под пошлин. Драконовские тарифы могли, по словам президента NLMK USA Боба Миллера, привести к сокращениям штата на заводе в Пенсильвании. Речь шла о более чем тысяче сотрудников. На этом потенциальные риски не заканчивались: компания рассматривала даже остановку производства, о чем уведомила американские власти. Правда обошлось без этого: компания ограничилась пока приостановкой инвестиций в модернизацию предприятий в США.Министерство торговли сталелитейщикам отказало. Против исключений выступили три американских производителя: AK Steel, Nucor и US Steel. Тем не менее крупнейший российский производитель стали, оценивший свои потери от пошлин на слябы в $170 млн, довольствоваться решением министерства не намерен и готов отстаивать свою позицию в суде.