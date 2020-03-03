Американского актера Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании 14-летней девушки. По всплывшим в СМИ данным, преступление было совершено в 1983-м, Уточняется, что будучи в Ванкувере на съемках ..

Американского актера Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании 14-летней девушки. По всплывшим в СМИ данным, преступление было совершено в 1983-м,Уточняется, что будучи в Ванкувере на съемках фильма, Хаттон вместе с товарищем изнасиловали 14-летнюю Сару Джонс, которую пригласили к себе в номер. Женщина молчала более 35 лет и лишь в прошлом году подала заявление в полицию в Канаде, пишет . Адвокат актера заявил, что женщина врет ради вымогательства денег. Стоит отметить, что в 1981 году Хаттон получил "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Обыкновенные люди".