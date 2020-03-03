Об обстоятельствах гибели мужчины и его трехлетней дочери, произошедшей в подмосковных Электроуглях во время проведения фестиваля Внедорожная Масленица, рассказали очевидцы трагедии.

Об обстоятельствах гибели мужчины и его малолетней дочери, произошедшей в подмосковных Электроуглях во время проведения фестиваля "Внедорожная Масленица", рассказали очевидцы трагедии.По их свидетельствам, соревнования проходили с многочисленными нарушениями. Так, никаких ограждений трассы не было, инцидент произошел в зоне барбекю, где находилось много людей, которые могли также пострадать. Кроме того, экстренные службы на празднике не дежурили. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.Как сообщалось, мужчина и его дочь погибли при буксировке застрявшего внедорожника. Трос лебедки оборвался и отлетел в сторону, убив ребенка и его отца. По свидетельствам очевидцев, девочка погибла на месте, ее отец был еще жив, пытался встать, чтобы подойти к дочери, но спустя некоторое время скончался от полученных травм, сообщает телеканал "Москва 24".