Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка не участвовала в соревнованиях, начиная с сезона 2015/16.

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка не участвовала в соревнованиях, начиная с сезона 2015/16.Аделина рассказала о своем решении оставить большой спорт в эфире канала "Россия 1" в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека". "Мне грустно и тяжело это говорить, но, к сожалению, здоровье не позволяет выступать на профессиональной арене. Я буду радовать своих поклонников и фанатов, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт", — сказала Сотникова.На Играх в Сочи Аделина Сотникова выиграла золотую медаль в соревнованиях женщин. Она стала первой российской фигуристкой, сумевшей победить в одиночном катании. Также на Олимпиаде в Сочи другая россиянка Юлия Липницкая стала чемпионкой в командных соревнованиях.