Злоумышленники стали требовать у гражданина денежные средства, после чего забрали у него мобильный телефон, портмоне с банковской картой и вытолкнули из машины...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Хорошевскому району задержали четверых приезжих мужчин по подозрению в грабеже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 37-летнего гражданина. По его словам, в ночное время, когда он находился в одном из кафе на Хорошевском шоссе, на него напали неизвестные.Оперативники установили, что незнакомый мужчина попросил заявителя выйти на улицу для решения претензии личного характера. Там к нему подошли четверо мужчин, которые сначала избили, а затем насильно посадили его в припаркованный автомобиль и поехали в неизвестном направлении. Злоумышленники стали требовать денежные средства, после чего забрали у него мобильный телефон, портмоне с банковской картой и вытолкнули из машины на Лесной улице.В результате оперативно-розыскных мероприятий на 3-й Тверской-Ямской улице оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались четверо приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 21 года до 39 лет.Следователем СО ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29