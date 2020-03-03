Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем в Нью-Йорке, где Рейнджерс принимал Филадельфию Флайерз. Гости выиграли 5:3.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем в Нью-Йорке, где "Рейнджерс" принимал "Филадельфию Флайерз". Гости выиграли 5:3.После двух периодов "летчики" были впереди 5:1, но в заключительном периоде хозяева постарались спасти игру. "Рейнджеры" отыграли две шайбы, но отыграться не получилось. "Филадельфия" довела встречу до победы 5:3. Накануне "Филадельфия" на своей площадке выиграла со счетом 5:2.Павел Бучневич забросил одну из трех шайб в составе "Нью-Йорк Рейнджерс". Теперь на его счету 16 голов и 24 передачи. Артемий Панарин дважды ассистировал партнерам. Артемий набрал 90 очков по системе гол плюс пас – 32 шайбы и 59 пасов.