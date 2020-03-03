Скажите имя Мальтус и вы услышите в свой адрес гневные слова. Журналистская элита продолжает называть ошибочной опубликованную в 1798 г. английским священником, ученым, демографом и экономистом Томасом Робертом Мальтусом теорию о народонаселении.

Скажите имя Мальтус и вы услышите в свой адрес гневные слова. Журналистская элита продолжает называть ошибочной опубликованную в 1798 г. английским священником, ученым, демографом и экономистом Томасом Робертом Мальтусом теорию о народонаселении.Теория Мальтуса (гласящая, что численность людей увеличивается в геометрической, а средства для существования в арифметической прогрессии) никогда не воплотилась в жизнь из-за человеческой изобретательности в экспоненциальном увеличении запасов продовольствия. Однако Мальтус помог ввести тему экосистем в современную политическую философию и, тем самым, обогатил ее.Он рассматривал человека как биологический вид, подверженный влиянию природных условий и плотности, в которых мы обитаем на Земле. Он спрогнозировал политические последствия таких вещей, как болезни и голод, а также низкий уровень жизни городской бедноты. Возможно, причина, по которой Мальтуса называют ошибочным, потому что где-то на базовом уровне мы понимаем, что он прав.Говорить, что мир перенаселен — опасное ценностное суждение, поскольку люди должны сами решать, заводить им детей или нет. Однако перенаселенный мир будет иметь иную и потенциально опасную геополитическую динамику, пишет в The National Interest управляющий директор Eurasia Group Роберт Каплан.Без всякого сомнения, человеческая изобретательность может в принципе решить любую ресурсную проблему, хотя часто не вовремя, чтобы предотвратить масштабные политические потрясения. История Земли и человека никогда не протекает гладко. Так, нехватка воды и опустынивание — косвенные причины “арабской весны” и войны в Йемене.В то время как в относительном выражении рост численности населения замедляется, что ведет к старению планеты, в абсолютном выражении количество людей продолжает увеличиваться, в первую очередь среди молодых мужчин в самых нестабильных странах, что ведет к политическим потрясениям. Хотя Мальтус, как известно, в определенном смысле ошибался, его способность точно увидеть механизмы роста численности населения и дефицит ресурсов помогают понять нынешнюю эпоху.Китайский коронавирус, ставший самым значительным геополитическим событием со времен Великой рецессии 2008-09 гг., угрожает репутации и, возможно, в конечном итоге выживаемости некоторых режимов. С ростом населения планеты с 7,7 млрд до почти 11 млрд человек к 2100 г., с увеличением контакта людей с дикой природой в развивающихся странах, а также с ростом межконтинентальных пассажирских авиаперевозок, пандемии станут естественной вещью неомальтузианского мира.Сверхмощные штормы, землетрясения, засухи, наводнения и лесные пожары — обычные явления в истории Земли. Однако никогда прежде они не происходили в густонаселенных агломерациях и экологически уязвимых местах, где люди, возможно, никогда не должны были жить в таких больших количествах. Поскольку с 1900 г. численность населения планеты возросла в пять раз, даже нормальные климатические и сейсмические изменения – не говоря уже об изменении климата – приведут к еще большим человеческим жертвам и более масштабным материальным разрушениям по мере увеличения численности почти до 11 млрд человек.Социальные сети не имеют прямого отношения к росту численности населения и урбанизации, но они усиливают их воздействие, стимулируя психологию толпы. Чем более городскими, более утонченными и сложными мы становимся, тем больше наш конформизм и стадный инстинкт, причем во всем, от моды до политики, хотя все заявляют обратное.Больше людей — больше необходимость в дополнительной энергии. На протяжении значительной части современной истории, вплоть до настоящего времени, это означало, что углеводороды загрязняют и нагревают атмосферу. Это, в свою очередь, привело к политическому давлению в пользу более чистой энергии. Газовая революция — мост к более чистому будущему. Хотя, возможно, это позитивное событие, также косвенно связано с ростом численности населения, поскольку гонка за технологическими инновациями должна опережать растущий спрос на них.Тем не менее, взаимодействия людей планеты будет усиливаться, во многом из-за общих неомальтузианских проблем, с которыми мы продолжаем сталкиваться. Таким образом, точно так же, как будет существовать бесконечный конфликт, будет усиливаться сознание того, что мы принадлежим одному виду.Мы сможем доказать Мальтусу, что он ошибался только после решения проблем, о которых он нас предупреждал. На данный момент маска на лице человечества закрывает нос и рот.