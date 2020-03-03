В подмосковных Мытищах пьяный местный житель угрожал ножом своему соседу. Инцидент произошел в подъезде жилого дома на Ярославском шоссе. По предварительной версии, мужчина, находясь в ..

В подмосковных Мытищах пьяный местный житель угрожал ножом своему соседу. Инцидент произошел в подъезде жилого дома на Ярославском шоссе.По предварительной версии, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, громко выражался нецензурными словами в подъезде. Сосед сделал ему замечание, после чего дебошир достал нож и стал им размахивать, угрожая ему убийством.Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. Его передали сотрудникам полиции для разбирательства, сообщает .