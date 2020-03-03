Женщина сообщила, что неизвестная гражданка в ходе словесного конфликта бросила ей в лицо пепельницу...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Хамовники задержали женщину, подозреваемую в причинении побоев.В полицию поступило заявление от 29-летней жительницы столицы. Женщина сообщила, что находилась в одном из ресторанов в Большом Саввинском переулке, когда неизвестная гражданка в ходе словесного конфликта бросила ей в лицо пепельницу, в результате чего причинила телесные повреждения.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции по месту жительства в Московской области задержали подозреваемую – 26-летнюю жительницу Подмосковья. Со слов задержанной женщины, она совершила противоправное деяние на почве алкогольного опьянения.Отделением дознания ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60