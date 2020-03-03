Собственница квартиры осуществила фиктивную постановку на учет иностранных граждан без намерения предоставить жилое помещение для проживания...

Сотрудники Центра противодействия экстремизму УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.Оперативникам стало известно о том, что в доме на Коровинском шоссе 30-летняя собственница квартиры осуществила фиктивную постановку на учет иностранных граждан без намерения предоставить жилое помещение для проживания.Следователем ОМВД России по району Западное Дегунино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29