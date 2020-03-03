Похищенный товар был обнаружен в фуре, припаркованной на улице Подольских курсантов города Москвы...

«Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Северо-Восточного и Южного административных округов столицы при участии Росгвардии задержали подозреваемых в разбойном нападении.В территориальный отдел полиции обратился представитель компании по производству молочной продукции. Он сообщил, что вместе с коллегами привез клиенту 20 тонн сливочного масла стоимостью свыше 7,5 миллиона рублей. Встреча и передача товара должны были состояться возле одного из магазинов на Ярославском шоссе. Однако в указанном месте к ним подошли неизвестные, и, угрожая предметами, похожими на пистолеты, посадили в другие автомашины и вывезли в лесной массив.Спустя некоторое время, когда заявителю и его компаньонам удалось вернуться к своему большегрузному автомобилю, они обнаружили, что двери прицепа открыты, а товар отсутствует.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых, а затем в Московской области – еще двоих предполагаемых сообщников. Похищенный товар был обнаружен в фуре, припаркованной на улице Подольских курсантов города Москвы.По данному факту СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, двое заключены под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк