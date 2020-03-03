Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Штаты никогда не соглашались с тем, что прибалтийские государства являются частью СССР. Он продолжил аналогию, добавив, что точно так же Вашингтон не намерен признавать Крым территорией России.

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Штаты никогда не соглашались с тем, что прибалтийские государства являются частью СССР. Он продолжил аналогию, добавив, что точно так же Вашингтон не намерен признавать Крым территорией России.Прибалтийские республики "были завоеваны силой", утверждает Гилмор. Он добавил, что Вашингтон ожидает от России изменения позиции по Крыму, передает РИА Новости.После революции 1917 года Латвия, Литва и Эстония стали независимыми государствами. В состав СССР они вошли в 1940 году. В решениях Ялтинской и Потсдамской конференций США признают эти республики частью Советского союза, однако формально отрицают этот факт.Крым вошел в состав России после референдума 2014 года. Подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией.