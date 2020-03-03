Украинский премьер-министр Алексей Гончарук не исключает консультаций по своей отставке – с президентом Зеленским и Верховной радой.

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук не исключает консультаций по своей отставке – с президентом Зеленским и Верховной радой.Депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский рассказал, что Гончарук уже написал заявление об отставке. Он якобы сделал это после встречи с Зеленским, передает РИА Новости. Отставка премьера, по словам Дубинского, будет обсуждаться 3 марта на заседании "Слуги народа" в присутствии всех депутатов. Отставка также обсуждалась 2 марта на заседании малой фракции, где присутствовали руководство и главы комитетов.Для удовлетворения заявления об отставке премьера достаточно 226 голосов депутатов Рады. Отставка кабмина будет означать отставку всего украинского правительства. До того, как парламент сформирует новый кабмин, старый будет исполнять свои обязанности.4 марта по требованию Зеленского Верховная рада проведет внеочередное пленарное заседание. На нем будет рассмотрен ряд законопроектов, а также вопрос по кабмину.