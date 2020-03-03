Власти Москвы и Подмосковья сделают бесплатным проезд на общественном транспорте для женщин 8 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в ..

Власти Москвы и Подмосковья сделают бесплатным проезд на общественном транспорте для женщин 8 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в "Инстаграме".В праздничный день жительницы столицы и области смогут без билета прокатиться на метро, МЦК, МЦД, автобусах, троллейбусах, трамваях и пригородных электричках. Исключение – аэроэкспрессы, следующие до аэропортов.Отмечается, что в метро сотрудники будут пропускать женщин через турникеты с помощью смарт-карты. Для бесплатного проезда на электричках нужно будет оформить специальный пропуск на кассе."Хорошая возможность в этот весенний день выбраться из дома и интересно провести время. Например, можно отправиться в один из подмосковных музеев, где вход для женщин и детей тоже будет бесплатным", – цитирует Воробьева телеканал "".