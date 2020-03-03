Уроженец Мурманской области в нетрезвом состоянии поругался с женой и решил поджечь. Преступление было совершено во время масленичных гуляний. По данным , пара распивала спиртные ..

Уроженец Мурманской области в нетрезвом состоянии поругался с женой и решил поджечь. Преступление было совершено во время масленичных гуляний.По данным , пара распивала спиртные напитки, когда началась ссора на почве ревности. Злоумышленник облил избранницу уайт-спиритом и поджег. Пострадавшая попала в больницу с ожогами 3% тела. Ревнивца уже арестовали, он признался в содеянном.