Следствие по делу историка Олега Соколова, жестоко расправившегося со студенткой Анастасией Ещенко, официально завершено. Бывшему доценту СПбГУ предъявили обвинения по двум статьям – ..

Следствие по делу историка Олега Соколова, жестоко расправившегося со студенткой Анастасией Ещенко, официально завершено. Бывшему доценту СПбГУ предъявили обвинения по двум статьям – "Убийство" и "Незаконное хранение оружия".Адвокат Александр Почуев рассказал, что историк признает свою вину и раскаивается. Уже на этой неделе защита приступит к ознакомлению с материалами дела, сообщает .Напомним, в начале ноября прошлого года в Санкт-Петербурге правоохранители задержали Соколова во время попытки выбросить останки аспирантки в реку. Историка доставили в больницу с переохлаждением, где он дал показания. Позднее в его квартире нашли тело девушки без головы, передает .