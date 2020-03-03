В Мадриде, в центральном матче 26 тура испанской Ла Лиги встретились два сильнейших клуба Испании Реал и Барселона. Мадридцы выиграли 2:0 и возглавили таблицу.

В Мадриде, в центральном матче 26 тура испанской Ла Лиги встретились два сильнейших клуба Испании "Реал" и "Барселона". Мадридцы выиграли 2:0 и возглавили таблицу.Первый тайм прошел при некотором преимуществе "Барселоны", которое оказалось нереализованным. На перерыв команды ушли при счете 0:0. Главные события развернулись во второй половине встречи."Реал" заметно прибавил, и опасные моменты стали возникать у ворот гостей. Дважды мог забить Иско. Но в первом случае мяч отбил вратарь "Барсы" Марк-Андре тер Стеген. Во втором случае удар на себя принял защитник Жерар Пике. Но на 73 минуте хозяева поля смогли добиться успеха. Винисиус прорвался в штрафную гостей по левому флангу и с острого угла поразил ворота. "Барселоны" пыталась уйти от поражения, но в уже добавленное время пропустила второй гол, очень похожий на первый. С той лишь разницей, что вышедший на замену Мариано Диас прорвался по правому флангу, после чего отправил мяч в цель."Реал" выиграл Эль-Классико 2:0, набрал 56 очков и вышел на первое место. У "Барселоны" 55 очков и вторая позиция.