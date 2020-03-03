Измеряют температуру на борту, просят заполнить анкету и предупреждают о всех профилактических мерах - так, по словам прилетающих в столичный аэропорт Шереметьево пассажиров, их встречают российские врачи. Терминал F стал для путешественников санитарными воротами страны. Работа по борьбе с угрозой эпидемии не прекращается ни на минуту.

Измеряют температуру на борту, просят заполнить анкету и предупреждают о всех профилактических мерах — так, по словам прилетающих в столичный аэропорт Шереметьево пассажиров, их встречают российские врачи. Терминал F стал для путешественников санитарными воротами страны. Рейсы из Ирана, Италии и Южной Кореи прилетают каждые несколько часов, а значит работа по борьбе с угрозой эпидемии не прекращается ни на минуту.Непривычная картина — никто не вскакивает в проходах, не забирает свои вещи с полок. Даже после десяти часов перелета Сеул — Москва надо посидеть еще. По рядам идут люди с тепловизорами. Если у кого-то температура, тут же отвезут в больницу. Только после этой проверки пассажирам можно выходить. Стюардессы хоть и в масках, но все так же вежливы.Московские рейсы из Китая, Кореи и Ирана теперь приземляются только в терминале F аэропорта Шереметьево. Сначала как всегда паспортный контроль. А дальше, вот оно новшество, всем надо заполнить специальную анкету. Необходимо указать свой телефон, адрес и признаться, где был за последние десять дней.Дальше нужно в порядке живой очереди сдать анализы. Процедура занимает всего несколько секунд и совершенно безболезненная. Специальными палочками берут пробы из носа и гортани. Потом их отправят в московскую лабораторию и через пару суток будет известен результат. Пока последний кордон. Каждый подписывает обязательство — две недели из дома никуда. При крайней необходимости можно лишь дойти до ближайшего магазина.Кроме камер с с системой распознавания лиц выполнение карантина будут контролировать и сотрудники Росздравнадзора. Предупредили, что инспекторы несколько раз зайдут домой, не предупреждая о визите. На этом санитарные ворота России для нас открываются.В итоге на прохождение всех кордонов ушло минут сорок. Это при том, что самолет был не маленький — двести пассажиров.