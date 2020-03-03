Так как этот сырьевой товар переживает один из худших спадов за всю историю, можно подумать, что крупная нефтяная компания, которая будет поставлять большую его часть на и без того наводненный рынок, вызовет панику.

Так как этот сырьевой товар переживает один из худших спадов за всю историю, можно подумать, что крупная нефтяная компания, которая будет поставлять большую его часть на и без того наводненный рынок, вызовет панику.Добывая 10,3 млн баррелей в день, Saudi Aramco является крупнейшей энергетической компанией в мире, ответственной за добычу 10% мировых запасов нефти при одних из самых низких производственных издержках.Вот почему новость о том, что Саудовская Аравия начала крупнейшую разработку сланцевого газа, должна вогнать рынок природного газа в тяжелую депрессию.Понятно, что рынки чувствуют себя измученными на фоне падения цен на природный газ на 40% за последний год. Вероятно, это одна из причин, по которой призрак очередного переизбытка поставок вызвал приглушенную реакцию.Но на самом деле все сложнее.Крупный производитель газаSaudi Aramco объявила, что в ближайшие пару лет получит $110 млрд для разработки газового месторождения Джафура, в котором, возможно, содержится 200 трлн кубических футов газа.Государственная компания надеется начать добычу природного газа с месторождения Джафура в 2024 году, к 2036 году добыча должна составить 2,2 млрд кубических футов в день газа и 425 млн кубических футов в день этана. Месторождение будет давать около 550 тыс. баррелей в день газовых жидкостей и конденсатов, что на 50% больше, чем текущая добыча, чуть более 1 млн баррелей в сутки. В перспективе Aramco произвела 8,9 млрд кубических футов в день природного газа и 1 млрд кубических футов в день этана в 2018 году.Если компания достигнет своих целей по разработке месторождения, Джафура станет крупнейшим нетрадиционным газовым месторождением за пределами США. Саудовская Аравия официально станет третьим по величине производителем газа в мире к 2030 году, уступив только России и США.Нетрадиционное бурение было не очень успешным за пределами Северной Америки, главным образом из-за нехватки опыта, недостатка воды или других ключевых ресурсов, плохой инфраструктуры или близости к крупным населенным пунктам.Но Aramco, похоже, все это осознала и даже хвасталась низкими расходами на разработку сланцевого газа.Как заявил Амин Насер, президент и главный исполнительный директор Saudi Aramco, на месторождении Джафура должна будет использоваться обильная морская вода в процессе гидроразрыва пласта, что станет серьезным поводом для беспокойства в основном в пустынной стране.Саудовская государственная нефтяная группа также сотрудничает с международными нефтесервисными компаниями для разработки необходимой технологии бурения. С 2013 года компания уже пробурила 150 скважин, скорее всего, проверив все параметры добычи. Не для экспорта.Звучит впечатляюще, но Саудовской Аравии недостаточно стать крупным экспортером природного газа.«Скоро вы услышите о том, что королевство способно стать экспортером газа», — заявил в этом месяце крон-принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, не вдаваясь в детали.В то же время в пятницу он издал распоряжение о том, чтобы газ с месторождения Джафуры использовался в основном в отечественной промышленности для поддержки плана Видение-2030, главной стратегии крон-принца по проведению экономических реформ, направленной на диверсификацию экономики и увода ее от чрезмерной зависимости от нефти.Aramco вложила миллиарды долларов в новые нефтехимические проекты, включая перерабатывающий и нефтехимический комплекс в Индии на $44 млрд и инвестиции в другой комплекс в Малайзии на $7 млрд. Сейчас она ведет переговоры с компаниями о расширении партнерских отношений в этом сегменте.Кроме того, у Саудовской Аравии напряженные отношения с Катаром — его основным поставщиком природного газа по трубопроводу Дельфин — с 2017 года. Королевство обвиняет Доху в поддержке терроризма. Саудовская Аравия будет стремиться минимизировать зависимость от Катара, разрабатывая собственные газовые месторождения.Но сохранение собственного природного газа несет большой экономический смысл. Королевство сжигает около 900 тыс. баррелей в день ценного жидкого топлива в промышленных целях и для производства электроэнергии. Замена всего этого нефтяного природного газа может принести дополнительные экспортные доходы на сумму более $10 млрд или даже больше, если в будущем восстановятся цены на нефть. Эта дополнительная нефть могла бы обеспечить хорошую подушку безопасности для экономии запасов сырья, на которые недавно было оказано воздействие во время атак на Абкаик.В ближайшее время Саудовская Аравия вряд ли сможет экспортировать природный газ, даже если захочет.По оценкам Platts Analytics, добыча природного газа в Саудовской Аравии должна достичь не менее 23 млрд кубических футов в день к 2026 году, что позволит полностью удовлетворить растущий спрос на электроэнергию и промышленный спрос в стране. То есть один только природный газ вряд ли сможет удовлетворить половину промышленного спроса, даже когда добыча на Джафура будет в полном разгаре.Беспокоиться не о чем, если предположить, что Саудовская Аравия сможет экспортировать дополнительно 1 млн баррелей нефти в сутки, заменив часть собственного спроса природным газом. EIA ожидает, что мировой спрос на нефть и жидкое топливо вырастет на 1 млн баррелей в сутки в 2020 году, и еще на 1,5 млн баррелей в сутки в 2021 году.Расширение объемов сырьевого товара на этом перенасыщенном рынке — это плохо. Но, вероятно, это не будет иметь большого значения в более широком смысле.