В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Колорадо Эвеланш на выезде одержал волевую победу над командой Детройт Ред Уингз – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" на выезде одержал волевую победу над командой "Детройт Ред Уингз" – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).У победителей встречи голами отметились Владислав Наместников (13-я минута) и Логан О'Коннор (35), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Энтони Манта (6).Для Наместникова, который оказался в составе "лавин" в результате обмена, эта шайба стала первой в новой команде. Ему ассистировал соотечественник Валерий Ничушкин."Колорадо" одержал седьмую победу кряду и с 87 очками занимает второе место в Западной конференции, а "Детройт", потерпевший поражение в шестой игре подряд, расположился на 16-й строчке на Востоке, имея в активе 35 очков.