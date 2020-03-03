Сирийские военные объявили небо над Идлибом бесполетной зоной. Несмотря на это, 10 ударных турецких дронов постоянно курсируют в сирийском небе. Войска арабской республики пытаются сбить ударные беспилотники турецких вооруженных сил.

Сирийские военные объявили небо над Идлибом бесполетной зоной. Несмотря на это, 10 ударных турецких дронов постоянно курсируют в сирийском небе. Войска арабской республики пытаются сбить ударные беспилотники турецких вооруженных сил.Минобороны Турции ранее заявило, что уничтожены сирийские бомбардировщики, якобы в ходе нападения на турецкие истребители Ф16, притом, что эти самолеты в принципе не способны наносить удары по воздушным целям, они созданы для ударов по наземным объектам. В ходе воздушных боёв сирийские ВВЭ потеряли 2 самолета Су-24. Летчики успели катапультироваться.