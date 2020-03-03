На лицах женщин расцветали улыбки, с добрым расположением духа и позитивным настроем они продолжили свой путь...

В преддверии Международного женского дня cотрудники ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве провели акцию «Цветы для автоледи»В предпраздничные дни сотрудники ГИБДД Москвы останавливают транспортные средства не только для проверки документов. Начальник ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Александр Парадо вышел на дороги округа, чтобы поздравить женщин-водителей с наступающим праздником. Александр Олегович вручил участницам дорожного движения весенние букеты, пожелал радости и счастья. Сотрудники Госавтоинспекции попросили девушек и женщин беречь себя и быть внимательными на дороге.На лицах участниц акции расцветали улыбки, с добрым расположением духа и позитивным настроем они продолжили свой путь.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81