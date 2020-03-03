По имеющейся информации, злоумышленник инициировал сбои операций в терминалах, в результате которых происходило неправомерное зачисление денежных средств на доступные ему счета...

«Сотрудниками Управления «К» МВД России пресечена противоправная деятельность уроженца одного из государств Центральной Азии, который подозревается в хищении денежных средств из банкоматов в Москве.По имеющейся информации, злоумышленник инициировал сбои операций в терминалах, в результате которых происходило неправомерное зачисление денежных средств на доступные ему счета. Причиненный ущерб превысил 800 тысяч рублей.Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ.Подозреваемый был задержан в арендованной квартире на Аминьевском шоссе столицы. В ходе обыска в данном помещении изъяты 10 банковских карт, 8 мобильных телефонов и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк